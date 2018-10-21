المصدر: الامارات اليوم

إنارة

يتعمّد بعض سائقي السيارات تشغيل الإنارة العالية بسياراتهم ليلاً في شوارع بإمارة أبوظبي، ما يتسبب في عدم وضوح الرؤية لدى السائقين القادمين من الجانب المعاكس، الأمر الذي قد يعرّضهم لارتكاب حوادث مرورية، داعين إلى ضرورة التخلي عن هذا الأمر حفاظاً على الأرواح.

محطات

طالب قارئ بإضافة تعليمات باللغة العربية إلى جهاز التعبئة الذاتية بمحطات تزويد المركبات بالوقود، حتى يتسنى لقائدي المركبات غير العالمين باللغة الإنجليزية التعامل مع الجهاز بسهولة، لتزويد مركباتهم بالوقود اللازم.

باعة

لاحظ سائقو مركبات تكرار وجود باعة جائلين على شارع الاتحاد في إمارة الشارقة، يبيعون زجاجات المياه، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر في طريق سريع، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة حفاظاً على حياتهم.

إعلانات

شكا سكان بنايات بمنطقة «النعيمية2» في عجمان كثرة المطبوعات الإعلانية التي يجدونها أمام أبواب شققهم، دون اكتراث حرّاس البنايات لهذا الأمر، مطالبين بضرورة منع موزعي المطبوعات الإعلانية من الصعود إلى الطوابق السكنية، حفاظاً على نظافة الممرات العلوية بين الشقق.

بطاقة

أفاد أحد متعاملي بنك دبي الإسلامي بأن البنك عطّل فاعلية بطاقته الائتمانية إلى حين تجديد بيانات جواز سفره، فلا يستطيع سحب أو إيداع أي مبالغ مالية بالبطاقة، على الرغم من أن معاملاته المالية الأخرى بالبنك سارية.

وقوف

شكا سائقو سيارات وقوف أولياء أمور بسياراتهم أمام أبواب مدارس في أبوظبي بشكلٍ عشوائي، وغير منظم، من أجل اصطحاب أطفالهم، ما يتسبب في تكدس السيارات بأعدادٍ كبيرة، وإعاقة حركة السير والمرور لفترات طويلة.

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