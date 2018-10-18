«الموارد البشرية والتوطين» تدرّب الباحثين عن عمل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أخيراً، مذكرتي تفاهم مع أكاديمية اتصالات ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، بشأن التعاون في تنفيذ برنامجين لتدريب وتمكين المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، وتأهيلهم بالمهارات الوظيفية التي تتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، سيف السويدي، أن الوزارة تستهدف من توقيع المذكرتين تعزيز سياساتها وبرامجها، الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل بالقطاع الخاص، تنفيذاً لمبادراتها الخاصة بتسريع معدلات التوطين النوعي، وتطبيقاً لرؤية الإمارات 2021، ذات الصلة.

وقال إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية وظيفياً، من خلال تنفيذ وإطلاق حزمة من المبادرات التدريبية النوعية، التي ترتكز على رفع كفاءة تلك الكوادر بالخبرات والمهارات الوظيفية التي يحتاجها القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مذكرتي التفاهم سيكون لهما دور فاعل في تمكين وتأهيل المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل.

وأوضح أنه وفقاً للمذكرتين، سيتم التعاون بين الجهتين الموقعتين عليهما في مجال تدريب وتأهيل مواطني الدولة العاملين بمراكز الخدمة وتطوير مستوى المهارة والكفاءة لديهم، ما يعزز الفرص الوظيفية المناسبة لهم، إضافة إلى تقديم الوزارة الدعم اللازم للتوعية بأهمية تلك البرامج للكوادر البشرية الوطنية، حيث سيتم تدريبهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، فضلاً عن التنسيق في تنفيذ برنامج الصحة والسلامة المهنية للباحثين عن عمل.