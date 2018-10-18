المصدر: الامارات اليوم

موعد

شكا مقيم تأخّر حصوله على موعد تصوير «سونار» لزوجته الحامل في دبي لمدة تزيد على أسبوع، وذلك بعد اتصالات يومية متكررة دون استجابة، متمنياً أن تتم مراعاة المرضى قدر الإمكان.

إنارة

استغرب سائقون انقطاع الإنارة الضوئية عن الشارع الفاصل بين منطقتي «تيكوم» و«غرينز» في دبي، المؤدي إلى شارع الشيخ زايد، مطالبين بضرورة العمل على إنارة الطريق، لضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة السائقين.

خدمة

أثنى مسافر على جودة خدمة طيران الإمارات الهاتفية، حيث إنه نجح في إتمام جميع إجراءات سفره بسهولة ويُسر دون الحاجة إلى قصد أحد مكاتب الطيران.

تأمين

شكا مستأجر لشقة تابعة لإحدى الشركات العقارية في دبي، تأخر تسليمه مبلغ التأمين لمدة تصل إلى شهر، متسائلاً عن الأسباب التي تدعو إلى هذا التأخير، علماً أنه إجراء بسيط، ويمكن إنجازه بسهولة وفي فترة زمنية قصيرة.

تمهيد

طالب سائقون بإعادة تمهيد المنطقة الترابية التي تقع خلف مقصب القصيص في دبي، حيث إن كثرة استخدامها أدى إلى عودة الحفريات، ما يعيق حركة سير المركبات، ويلحق الضرر بها.

مواقف

شكا متسوّق في «العربي سنتر» بدبي قيام متسوّقين بترك عربات التسوق في مواقف السيارات، بدلاً من وضعها في الأماكن المخصصة لها، مطالباً بتشديد الرقابة على مثل هذه السلوكيات من خلال رجال أمن المركز.

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