المصدر: الامارات اليوم

«سفلتة»

طالب سائقون بضرورة القيام بعمليات «سفلتة» جديدة لطريق الشارقة الدائري، الذي يفصل بين إمارتي الشارقة ودبي، نظراً لكثرة العيوب والحفريات الموجودة فيه، والتي تعيق بدورها حركة سير المركبات، وتضر هيكلها.

تحول

بدأت بلدية دبي بتوجيه رسائل نصية إلى عملائها، لتوعيتهم بأهمية التحول نحو القنوات الذكية لإجراء المعاملات، مشيرة إلى أنه سيتم إيقاف استلام المعاملات في مراكز البلدية من تاريخ 21 إلى 25 أكتوبر الجاري، ضمن مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، بالتعاون مع دائرة المالية.

مساجد

يعاني سكان منطقة التعاون بالشارقة قلة المساجد مقابل عدد سكان المنطقة، الأمر الذي يضطرهم إلى أداء صلاة الجمعة في مناطق ترابية مفتوحة، مطالبين بضرورة العمل على حل المشكلة، ببناء عدد أكبر من المساجد.

أبحاث

طالب أكاديميون بضرورة حظر بيع الأبحاث العلمية للطلبة، من خلال المكتبات، إذ يدعوهم هذا الأمر إلى التواكل، دون تنفيذها بأنفسهم.

ريّ

شكا سائقون تجمع مياه أشبه بالبرك، جراء عملية الريّ الأوتوماتيكي للنباتات في دوار بمنطقة البرشا هايتس بدبي، مطالبين بضرورة العمل على حل المشكلة.

حوادث

شكا سائقون تكرار الحوادث المرورية في شارع دبي العين باتجاه العين، إذ ينجم عن ذلك ازدحام شديد، وتأخر حركة السيارات.

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