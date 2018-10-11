المصدر: الامارات اليوم

وكالة

أبدت مواطنة اشترت منذ شهور سيارة جديدة، من وكالة تُعد من كبريات وكالات السيارات، انزعاجها الشديد من إجابة موظف بفرع الوكالة في الشارقة حول استفسار يتعلق برسالة تظهر لها على الشاشة الأمامية تشير إلى وجود مشكلة ما في الإطار، متذرعاً بأنها مشكلة بسيطة ويمكن إصلاحها في إحدى محطات البترول!

مياه

طلبت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في عجمان من متعامليها في رسالة نصية على هواتفهم، التأكد من وجود سعات تخزينية في منشآتهم الخاصة بتخزين المياه، وذلك بما يكفي لاحتياجاتهم.

سائقون

شكا سائقون تعرضهم لمخالفات قيادة على شارع مخصص للحافلات في منطقة أبراج بحيرات جميرا في دبي، بينما لا يوجد على الطريق شواخص أو تخطيط بلون بارز لتنبيههم.

احتيال

أفاد مقيم بأنه تلقى رسالة على هاتفه المتحرك من قبل شخص مجهول تفيد بأنه فاز بجائزة مالية قدرها 200 ألف درهم، مقدمة من «صرافة» معروفة في الدولة، وأن عليه الحضور لتسلّمها، لكنه اكتشف أن هذه الرسالة صادرة من شخص محتال، مطالباً بضرورة التصدي لمثل هؤلاء المحتالين.

ازدحام

جدّد مستخدمون لشارع الشيخ محمد بن زايد مطالباتهم للجهات المختصة بإيجاد حلول لمشكلة الازدحام المروري المتكرر عند المدخل المؤدي من الشارقة إلى عجمان، مشيرين إلى أهمية إيجاد منافذ أخرى بديلة.

خدمة

أثنى مسافر عبر مطار دبي الدولي، على ما وصفه بالخدمة المتميزة التي تقدمها إدارة الجوازات بالمطار للمسافرين، وتقديم التسهيلات كافة لهم بأسلوب حضاري يعكس الصورة المتميزة للمدينة.

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