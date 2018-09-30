«الصحة» توفر أدوية مجاناً لمرضى السرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في إطار مبادرات «عام زايد 2018»، مذكرتي تفاهم مع شركة «فايزر الخليج» الدوائية، بهدف توفير الأدوية بالمجان لـ90 مريضاً بسرطان الثدي والرئة والكليتين وأنواع السرطانات الأخرى، التي يتم علاجها بأدوية شركة «فايزر»، و12 مريضاً بالتهاب المفاصل الروماتويدي لمدة عام كامل. وسيتم من خلال المبادرات تقديم الدواء للمرضى الذين تنطبق عليهم الشروط، وفقاً لخطة العلاج، وحسب وصفة الطبيب المعالج.

وأكد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، أهمية المبادرتين في «عام زايد» تخليداً لإرثه الإنساني.

وأشار إلى أن الهدف من المبادرتين هو تحسين نتائج العلاج، من خلال زيادة التزام المريض بالعلاج الموصوف له، ودعم المؤهلين غير المؤمّن عليهم وغير المشمولين بالتأمين الصحي والمرضى المتعثرين مالياً، الذين يفتقرون إلى تغطية الوصفات الطبية للحصول على علاجهم، وتشمل المبادرتان المرضى الذين لديهم تغطية تأمينية جزئية أو من دون تغطية تأمينية. وأوضح أن «النتائج المتوقعة من المبادرتين تكمن في تأمين العلاج المناسب للمرضى المؤهلين، من خلال الحلول المستدامة التي تضمن استمرارية وصول المريض إلى دوائه، وفقاً لخطة العلاج، التي يجب عليه اتباعها، والإسهام في مساعدة الأطباء، من أجل اتباع أفضل الممارسات في خطة العلاج».