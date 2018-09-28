«شيفروليه بولت EV» الكهربائية تنضم إلى أسطول شرطة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتبر سيارة شيفروليه بولت EV الكهربائية أحدث سيارة كهربائية تنضم إلى الأسطول المميز من سيارات شرطة دبي، حيث ستبدأ أول ثماني سيارات منها بالقيام بدورياتها. وبوجود تشكيلة مميزة من السيارات الهجينة والكهربائية لدى قوى الشرطة حالياً، تقدم شيفروليه بولت EV الكهربائية ميزة غير مسبوقة في القطاع، حيث تتميز بمداها البعيد الذي يتيح قيادتها لمسافة تصل إلى 520 كيلومتراً لكل عملية شحن. وقال مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي، إن هذه الشراكة مع شيفروليه تأتي في إطار التزامنا المستمر بخدمة المواطنين والمقيمين في دبي بصورة أفضل، فضلاً عن تعزيز دورنا الريادي في مبادرة دبي للحفاظ على البيئة، ولاشك في أن إضافة ثماني سيارات من طراز شيفروليه بولت EV الكهربائية إلى أسطولنا في شرطة دبي، ستسهم في دعم مهمتنا لرفع مستوى الوعي حول فوائد استخدام السيارات الكهربائية في الإمارة.

شرطة دبي أضافت ثماني سيارات «شيفروليه بولت EV» كهربائية إلى أسطولها.