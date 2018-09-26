713 مواطناً ومواطنة يترشحون للتعيين لدى 117 شركة في دبي والعين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ترشح 713 مواطناً ومواطنة للتعيين لدى 117 شركة تعمل في القطاعات المالية والمصرفية والتجزئة والسياحة، فضلاً عن توقيع 144 آخرين عروضاً للعمل لدى الشركات المعنية، وذلك خلال أربعة أيام مفتوحة للتوظيف نظمتها الوزارة أخيراً في العين ودبي، بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة لعمل هذه القطاعات، في إطار المرحلة الثانية من مبادرة تسريع التوطين النوعي.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، سيف أحمد السويدي، إلى أن 610 مواطنين ومواطنات من إجمالي الحضور، لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم خلال الأيام الأربعة المفتوحة للتوظيف، حيث تنسق «غرفة العمليات» حالياً مع الشركات المعنية لمعرفة أسباب عدم اجتيازهم للمقابلات، تمهيداً للتواصل مع المواطنين والمواطنات المشار اليهم لدعوتهم للمشاركة في «برنامج تمكين»، الذي يستهدف تدريب وتأهيل المواطنين الذين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية، والعمل على تهيئتهم بما يمكنهم من اجتياز المقابلات مستقبلاً، وبالتالي تعزيز فرص حصولهم على الوظيفة.

وقال إن «غرفة العمليات» التي شكلتها الوزارة ضمن منهجية إدارة الأيام المفتوحة للتوظيف تنسق حالياً مع الشركات المعنية للوقوف على إجراءتها التي ستتخذها للمفاضلة بين المواطنين والمواطنات، الذين تم إدراجهم في قائمة المرشحين للتعيين بما يتوافق مع سياسات إدارات الموارد البشرية لدى هذه الشركات، إلى جانب متابعة إجراءات توقيع عقود المواطنين والمواطنات الذين حصلوا على عروض العمل.

وأشار السويدي الى أن الأيام الأربعة المفتوحة للتوظيف، التي نظم أحدها في العين والثلاثة الأخرى في دبي، شهدت إقبالاً لافتاً من المواطنين والمواطنات الذين بلغ عددهم 1587 باحثاً عن عمل، الأمر الذي يؤكد سعيهم الجاد نحو الحصول على الفرص الوظيفية.

وأوضح أن الشركات طرحت خلال الأيام الأربعة المفتوحة للتوظيف، 995 فرصة وظيفية في القطاعات المالية والتأمين والتجزئة والسياحة، حيث تم إجراء 3720 مقابلة وظيفية مع المواطنين والمواطنات الحضور، الذين أجريت لأغلبيتهم أكثر من مقابلة بهدف تعزيز فرصهم الوظيفية، من خلال إتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى طبيعة جميع هذه الفرص، وكذلك اتاحة المجال للشركات المشاركة للتعرف إلى قدرات الباحثين عن العمل المشاركين.

ومن المقرر أن تنظم الوزارة مع شركائها في الأول والثاني من شهر أكتوبر المقبل يومين مفتوحين للتوظيف، في أم القيوين في إطار مواصلة تطبيق مبادرة التوطين النوعي، التي تستهدف توفير 3500 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات بواقع 1000 فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي، و500 فرصة أخرى في قطاع التأمين، إضافة إلى 2000 فرصة عمل في كل من قطاعي التجزئة والسياحة، وذلك خلال 100 يوم.