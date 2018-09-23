المصدر: الامارات اليوم

وقوف

قال ذوو طلاب بمدرسة في الشارقة إنهم يضطرون إلى الوقوف في الأجواء الحارة لمدة تتجاوز 20 دقيقة، حتى تسمح إدارة المدرسة لأبنائهم بالخروج، كونهم غير مشتركين في الحافلات المدرسية، وذلك بحجة أنه إجراء قانوني للحفاظ على سلامة الطلبة.

زي

شكا ذوو طلبة بمدارس خاصة في الشارقة تأخر مدارس في صرف الزي للطلبة، رغم مرور أكثر من أسبوعين على بدء العام الدراسي الجديد.

هوية

أثنى متعامل مع مكتب الهيئة الاتحادية للهوية في عجمان، على ما وصفه بالتعامل الحضاري من قبل موظفي الهيئة مع المتعاملين، لافتاً إلى إنجازهم للمعاملات في وقت قياسي.

مواقف

طالب سكان في أبوظبي بزيادة عدد ماكينات «مواقف» في وسط المدينة، وتقليل المسافات البعيدة بين الماكينات، نظراً إلى الازدحام على الدفع، وحرارة الجو الشديدة التي تحول دون قدرتهم على الانتظار.

صرف

شكا سكان بمنطقة البستان في عجمان وجود تسرب لمياه الصرف الصحي، بشكل متكرر، في أحد الشوارع الفرعية بالمنطقة، ما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة، وقد يتسبب في نقل الأمراض، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحل المشكلة.

رقابة

شكت سيدة عربية في الشارقة من عدم وجود رقابة كافية على بعض منافذ البيع، إذ إنها اشترت علبة لبنة لأطفالها، وبعد فتحها في اليوم الثاني من شرائها اتضح أنها منتهية الصلاحية.

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