«أبوظبي آمنة» على متن طائرات الاتحاد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تبدأ شرطة أبوظبي، اعتباراً من أكتوبر المقبل عرض فيلم ترويجي للمسافرين على متن طائرات «الاتحاد للطيران»، بعنوان «أبوظبي مدينة آمنة»، قبل دقائق من هبوط رحلات القادمين بمطار أبوظبي الدولي.

وأكد مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي، العقيد محمد علي المهيري، أن الفيلم يبرز ما تتمتع به أبوظبي كواحدة من أكثر مدن العالم تقدماً وريادة في مؤشرات الشعور العام بالأمن والأمان لدى المواطنين والمقيمين والزائرين، وفقاً للتقارير العالمية في هذا المجال، نظراً لتدني مستويات الجريمة وارتفاع الشعور بالأمان لدى السكان والزائرين أثناء تجوالهم وتنقلاتهم في المدينة في كل الأوقات.

وأضاف أن الفيلم يهدف إلى تقديم صورة واقعية عن أبوظبي كوجهة آمنة توفر لسكانها وزائريها مستويات تضاهي العواصم العالمية الرائدة في توفير الخدمات التي تجعل منها مدينة مثالية للحياة والاستقرار والسياحة الآمنة، بفضل التطوير المستمر الذي تشهده شرطة أبوظبي في مجالات الشرطة السياحية والمجتمعية، واستحداثها دوريات متنوعة على مدار الساعة في مختلف المواقع الحضرية والصحراوية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتوفير الأمن والطمأنينة في مواقع الإمارة كافة.