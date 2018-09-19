«إدارة المخلفات» تعيد تدوير 130 طن نفايات في رأس الخيمة شهرياً

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أسهمت مبادرة التقييم الأخضر، التي أطلقتها دائرة الخدمات العامة، متمثلة في مؤسسة إدارة المخلفات برأس الخيمة، في إعادة تدوير 130 طناً من المخلفات شهرياً، بزيادة 120% من كمية المخلفات التي تمت معالجتها بطرق مختلفة خلال عامين، مقارنة مع بداية إطلاق المبادرة في مارس 2016، التي سجلت تدوير 60 طناً من المخلفات شهرياً.

وقال مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، المهندس أحمد الحمادي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن مؤسسة إدارة المخلفات تولت عملية جمع المخلفات القابلة لإعادة التدوير مثل العبوات البلاستيكية والزجاجية والورق والأجهزة الإلكترونية، من 100 غرفة وجناح فندق في 26 فندقاً برأس الخيمة.

وأوضح أنه يجب على الفنادق المشاركة في برنامج التقييم الأخضر، تحقيق الحد الأدنى من فرز النفايات القابلة لإعادة التدوير وفضلات الطعام بنسبة 30%، متابعاً أن 18 فندقاً تمكنت، خلال الشهر الجاري، من تجاوز الهدف المطلوب للمبادرة من خلال فرز 70% من النفايات القابلة لإعادة التدوير.

وأشار إلى أن برنامج التقييم الأخضر للفنادق يتماشى مع الأهداف الوطنية لرؤية الإمارات 2021.