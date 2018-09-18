المصدر: الامارات اليوم

شكوى

شكا مشترك في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» كثرة انقطاع الخدمة سواء كانت خدمة الإنترنت أو الهاتف الثابت، إذ إنه على مدى شهري يونيو ويوليو الماضيين عملت خدمة الهاتف الثابت والإنترنت بضعة أيام، علماً أن معدل فواتيره الشهرية لاشتراكه الذي دام قرابة سنة لتوفير خدمات الإنترنت والهاتف الثابت تبلغ أكثر من 1000 درهم.

توسعات

أشاد متسوقون بالتوسعات الأخيرة التي شهدها مركز التسوق مردف سيتي سنتر بدبي، إذ أسهم بشكل كبير في تقليص الازدحام الخانق الذي عادة ما يشهده المركز، خصوصاً في فترة العطل الرسمية وإجازة نهاية الأسبوع.

«اتصالات»

اكتشف متعامل لدى شركة «اتصالات» أنه مشترك في خدمة تلفزيونية لم يطلبها من الشركة ودفع رسومها على مدار شهرين، وعند الاستفسار حاول موظف خدمة العملاء إقناعه بأنه قام بالاشتراك في الخدمة عن طريق جهاز البث المنزلي، ورفضوا إعادة المبلغ إليه.

ممرات

أشاد سكان واحة دبي للسيلكون بقيام إدارة الواحة بزيادة الممرات الخاصة بالمشاة في مدخل الواحة، الأمر الذي من شأنه تقليل خطر عبور الأطفال الطريق وسط حركة السيارات المسرعة على المدخل.

إزعاج

شكا متعامل مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» كثرة الاتصالات مجهولة المصدر، والواردة من دول إفريقية وآسيوية وأوروبية، متسائلاً عن آلية حصول هذه المصادر على الرقم ومدى مسؤولية الشركة تجاه ذلك، داعياً الجهات المختصة للتدخل والحد من تفاقم هذه الظاهرة المزعجة التي تخترق الخصوصية بشكل كبير.

موقف

شكت زائرة لمدينة دبي للإنترنت صعوبة الحصول على موقف للسيارة خصوصاً في وقت الظهيرة، فقد أمضت نحو ساعة من الزمن وهي تبحث عن مكان للوقوف فيه.

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