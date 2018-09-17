المصدر: الامارات اليوم

صلاحية

لاحظ متسوّقون في منفذ بيع كبير ومعروف في «دبي فيستيفال سيتي مول» أنه يبيع بعض المنتجات الحساسة، مثل صبغة الشعر، بتاريخ يتجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية بتسعة أشهر، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة من الجهة المختصة.

مواقف

على الرغم من تشييد مبنى خاص لركن المركبات بسوق الذهب في دبي، إلا أن التوقف المستمر للمركبات أمام المحال يزيد من الاختناق المروري في المنطقة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

خدمات

اقترح قراء على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، خصوصاً الكبيرة منها، الاستثمار بشكل أكبر في توفير خدمات ذكية لمتعامليها أسوة بالقطاع العام، لافتين إلى وجود فجوة في ما يتعلق بسهولة وجودة تقديم الخدمات.

طرق

شكا أولياء أمور عمليات إصلاح الطرق في منطقة الورقاء بدبي التي تضم مجموعة من المدارس، إذ نتج عنها ازدحام شديد يسهم بشكل يومي في تأخر أبنائهم عن الوصول في الوقت المحدد للمدارس، وكذلك الحال بالنسبة لعودتهم منها، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي عليهم وعلى أبنائهم بدنياً ونفسياً.

كتب

شكا أولياء أمور ارتفاع أسعار الكتب المدرسية في المدارس الخاصة، مطالبين بمراعاة ميزانيتهم التي أثقلتها كثرة الرسوم المطلوبة.

رخصة

قالت قارئة مقيمة في أبوظبي إنها قامت بتجديد رخصة السيارة الخاصة بها إلكترونياً منذ 10 أيام، على أن تصلها الرخصة الجديدة عبر «إمبوست» لكنها لم تصل إلى الآن.

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