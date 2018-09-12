"صحة" تعلن عن مواعيد العمل خلال اجازة رأس السنة الهجرية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية- صحة عن مواعيد العمل الرسمية في مراكزها الصحية في منطقتي أبوظبي والعين خلال إجازة رأس السنة الهجرية 1440 الموافق يوم الخميس 13 سبتمبر2018.

وستفتح مراكز مختارة أبوابها للمراجعين من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 10:00 مساءً في هذا اليوم، وتشمل مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل في جزيرة أبوظبي ومراكز مدينة خليفة والباهية والمقطع في المنطقة الوسطى، ومركز الهيلي والمويجعي واليحر ونعمة في منطقة العين.

وستتوفر خدمة الأسنان في كل من مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل ومركز الباهية ومركز المقطع ومركز المويجعي ومركز اليحر من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 10:00 مساءً.

وستبقى مراكز الختم ورماح و سويحان والقوع والهير ومزيد مفتوحة على مدار 24 ساعة لخدمة المراجعين.

كما أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية أن جميع مراكز الفحص والصحة الوقائية التابعة لها ستغلق يوم الخميس 13 سبتمبر2018.