المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

طرق

دعا سكان بنايات في منطقة التعاون بالشارقة إلى أهمية تحويل الطرق الجانبية الترابية بين البنايات إلى طرق «أسفلتية» قبل دخول موسم الشتاء، لتجنب المعاناة من السير فيها، حيث تتحول إلى برك طينية.

مقاعد

يعاني متسوقون في مركز التسوق سيتي سنتر الشارقة عدم وجود مقاعد يمكن الجلوس عليها خلال فترة تسوقهم بين أرجاء المركز، خصوصاً بعد عملية التوسعة التي زادت من مساحة المركز، مطالبين بضرورة وضع بعض المقاعد في أماكن متفرقة أسوة بمراكز تسوق أخرى.

كتب

استغرب ذوو طلبة مدرسة خاصة بالشارقة تأخر تسليم الكتب المدرسية لأبنائهم على الرغم من مرور أسبوع على بدء العام الدراسي، ما جعل أبناءهم لا يستفيدون بالقدر الكافي من الحضور بالفصول المدرسية خلال تلك الفترة.

رسوم

دعا ذوو طلبة هيئة المعرفة في دبي إلى التحقق من رسوم التسجيل التي فرضتها مدارس خاصة في دبي، والتي تنفصل عن الرسوم الدراسية وتصل في بعضها إلى أكثر من 1500 درهم، داعين إلى توضيح معنى رسوم التسجيل والفرق بينها وبين رسوم الدراسة.

اشتراك

قال قارئ إنه رغم تقديمه طلباً لشركة «OSN»، شركة تلفزيون مدفوعة، لإلغاء اشتراكه، قبل يومين من تجديده؛ فوجئ بسحب مبلغ الاشتراك من بطاقته الائتمانية، وعند تواصله مع خدمة العملاء أفادوا بأنهم قاموا بالفعل بإلغاء اشتراكه، وأنه لا يمكنهم إعادة المبلغ المسحوب.

تطبيق

شكا عملاء مشتركون في تطبيق «Botim» الذي طرحته شركة «اتصالات» برسوم شهرية للتمكن من إجراء مكالمات دولية، مشكلات في الاتصال تستمر أحياناً يوماً كاملاً، وذلك رغم دفع الرسوم.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com