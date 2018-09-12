«لجنة تخصيص الأراضي» تبحث طلبات مواطني الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقدت اللجنة المؤقتة لتخصيص الأراضي، أمس، اجتماعاً في مقرها الرئيس بدائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، برئاسة وليد بن فلاح المنصوري، لبحث طلبات الأراضي الصناعية والتجارية والسكنية لمواطني إمارة الشارقة، واعتمادها وفقاً للشروط والقواعد المحددة.

وقال المنصوري إن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعليمات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من المجلس التنفيذي، بتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.

وأشار المنصوري إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اشتراطات تخصيص الأراضي وآلية توزيعها وسحبها، بجانب استعراض نتائج الاجتماع الأخير مع دائرة التخطيط والمساحة، والدور الإيجابي والمحوري الذي تقوم به في دعم أعمال اللجنة، بما يسهم إيجاباً في تحقيق أهدافها.