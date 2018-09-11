شرطة عجمان تطلق «العبور الآمن للطريق»

المصدر: عجمان ــ الإمارات اليوم

أطلقت شرطة عجمان، حملة توعوية بعنوان: «العبور الآمن للطريق»، التي تستهدف السائقين، والمشاة على الطريق، لتوعيتهم بأهمية العبور الآمن للطريق، للحفاظ على سلامتهم، وتجنب تعرّضهم لحوادث الدهس.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، إن الحملة تستمر ثلاثة أسابيع، وتأتي حرصاً من شرطة عجمان على حماية مستخدمي الطريق من المخاطر، خصوصاً المشاة، والحد من حوادث الدهس الناجمة عن سلوكيات المشاة الخاطئة، بعبور الطريق من الأماكن غير المخصصة لهم.

وأضاف أن الحملة تشمل محاضرات توعوية وتوزيع مطبوعات على المشاة في الطريق باللغتين العربية والإنجليزية، لتوعيتهم بكيفية عبور الطريق بشكل آمن، من خلال الالتزام بالإشارة الضوئية، وقطع الطريق على خط المشاة المخصص لهم، واستخدام جسور العبور على الطرق الرئيسة، لتفادي المخالفة المرورية، وفقاً للبند الأول من المادة 89 من القانون المرور الاتحادي، بعدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية، والبند الثاني عبور المشاة للطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم «إن وجدت»، وقيمتها 400 درهم.

كما تستهدف الحملة سائقي المركبات لتوعيتهم بالتزام قوانين السير والمرور، وعدم تعريض حياة المشاة للخطر، من خلال إيقاف مركباتهم على خطوط المشاة أو الرصيف المخصص لهم، والتحذير من قطع الإشارة الحمراء على خطوط المشاة، لما فيه من تهديد لحياة وسلامة مستخدمي الطريق، لتفادي المخالفة وفقاً للمادة 89 من القانون المروري الاتحادي، بعدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورها، وقيمتها 500 درهم وست نقاط مرورية.