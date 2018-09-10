المصدر: الامارات اليوم

أمانة

أثنى مواطن من دبي على أمانة عامل نظافة بمنطقة ند الشبا (4)، إذ سلم هاتفاً متحركاً سقط سهواً من يد طفلة في قمامة المنزل، بعد أن انتبه إلى إضاءة الهاتف في الكيس البلاستيكي.

مسار

شكا ذوو طلبة في مدرسة جيمس فاوندرز بمنطقة البرشاء جنوب في دبي، عدم التزام سائقين بالمسار الإلزامي في الدوار المؤدي إلى بوابة المدرسة بالفترة الصباحية، ما يؤدي إلى ازدحام كثيف ينتج عنه تأخر الطلبة عن موعد الحضور.

مزارع

اشتكى أصحاب مزارع في منطقة الروية (3) بدبي، سوء الطرق المؤدية إلى المزارع، بسبب لجوء أصحاب الشاحنات الكبيرة إلى استخدام المنطقة باستمرار؛ ما أحدث في طرقها حفراً كثيرة.

صرّاف آلي

طالب متعامل مع بنك أبوظبي الأول بزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي في دبي، إذ إنها قليلة مقارنة بعدد المتعاملين.

جودة

أشاد زوّار منطقة الألعاب الترفيهية (عالم وارنر براذرز أبوظبي)، بجودة الخدمات وحسن تعامل خدمة المتعاملين، في ظل الإقبال الذي تشهده من مختلف الزوّار.

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