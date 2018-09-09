المصدر: الامارات اليوم

زي

اشتكى ذوو طلبة في مدارس خاصة وجود عيوب ومشكلات في الزي المدرسي لأبنائهم، ما يضطرهم لإصلاحه على نفقتهم الخاصة، وطالبوا المدارس بحرية تفصيل الزي واختيار الأقمشة التي تلائمهم.

بصق

طالب سائقون بتغليظ عقوبة البصق التي يمارسها سائقو السيارات على الطرقات، لما يحمله هذا الفعل من أذى نفسي وصحي للكثيرين، إضافة لتشويه المظهر الحضاري للدولة.

مخالفة

قال سائق في رأس الخيمة إن الجهات الأمنية في الإمارة لم تتمكن من تحديد رقم المركبة التي اصطدمت بمركبته، لعدم وضوح التسجيل في كاميرات المراقبة لدى المحال التجارية الواقعة في مكان الحادث نفسه، ما أدى إلى تقييد الحادث ضد مجهول.

بقالات

يطالب عمال في المناطق الخارجية لأبوظبي بزيادة عدد البقالات، خصوصاً في أماكن تجمعاتهم، إذ يضطرون إلى المشي مسافات طويلة للحصول على طلباتهم.

دراجات

يستغل مراهقون فترة المساء لركوب الدراجات النارية الخاصة بهم في أطراف الكثير من المدن، مع تعمد إصدار أصوات مرتفعة تزعج السكان.

تأخر

أفاد مسافر عبر رحلة «طيران العربية» المتجهة إلى الأردن، قبل أيام، بأن رحلته تأخرت أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع من دون تقديم أي توضيح للأسباب من الشركة.

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