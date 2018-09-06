المصدر: الامارات اليوم

زيّ

اشتكت والدة طالبتين رداءة الزي المدرسي الذي اشترته من المدرسة، ما اضطرها لإرجاعه، مطالبة بالسماح لذوي الطلبة بتفصيله بأنفسهم، أو التدقيق على جودة الأقمشة المستخدمة.

بضائع

اشتكى مرتادو محال تجارية في أسواق الشارقة القديمة قيام أصحابها بتكديس بضاعتهم أمام الواجهات الأمامية لهذه المحال، ما يقلص المساحة المخصصة لمواقف المركبات وتالياً يعيق حركتها.

رسوم

قال أولياء أمور طلبة إن مدرسة جيمس وينشستر الخاصة في دبي لجأت إلى تطبيق رسوم إدارية إلى جانب رسوم التسجيل في المدرسة وبشكل مستقل، مطالبين بتوضيح طبيعة هذه الرسوم والغرض منها.

تاكسي

أبدت أمهات انزعاجهن من بعض سائقي مركبات الأجرة في الدولة، لدى طلب المساعدة منهم في ترتيب وتحميل عربات الأطفال في السيارة.

مواقف

أثنى مقيم في أبوظبي على التعامل الإيجابي لمفتش «مواقف»، عندما سمح له بالوقوف بمركبته دقائق لقضاء حاجة سريعة من أحد المحال دون دفع تذكرة، متمنياً أن يكون هذا السلوك قدوة لجميع مفتشي المواقف بالدولة.

صلاحية

قال مستهلكون إنهم يفاجأون بوجود منتجات للألبان تنتهي صلاحيتها خلال ساعات لكنها معروضة للبيع، على الرغم من أن استهلاكها يحتاج إلى أيام عدة، مطالبين بإزالتها من على الرفوف.

حاجز

لاحظ مستخدمو الشارع القريب من الجامعة القاسمية بالشارقة، قيام طلبة الجامعة باقتحام حاجز المدينة الجامعية لعبور الشارع، ما يعرضهم لحوادث الدهس من المركبات.

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