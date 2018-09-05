12 دورة للمهتدين الجدد خلال 6 أشهر

المصدر: العين - وام

استفاد 243 من المهتدين الجدد المنتسبين للدراسة في دار زايد للثقافة الإسلامية من 12 دورة مهنية نفذتها الدار في مجالات مختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري، بهدف تنمية مهاراتهم والمساهمة في تحقيق الارتقاء الوظيفي لهم.

وشمل برنامج هذا العام عدداً من الدورات التدريبية المهنية، مثل الإسعافات الأولية وإطفاء الحرائق والأشغال اليدوية، إضافة إلى أساسيات الحاسب الآلي والخط العربي والتصوير الفوتوغرافي ودورة البلاط والنحت الإسلامي، وغيرها.

تأتي الدورات تجسيداً للأهداف السامية لدار زايد للثقافة الإسلامية لتأهيل المهتدين الجدد، ورفع مستوى المهارات المختلفة لديهم، ودمجهم في مجالات العمل المختلفة.

وقالت مدير عام الدار، الدكتورة نضال الطنيجي، إن الدار استحدثت العام الماضي «فريق الخير» الذي يضم متطوعين من المهتدين الجدد المنتسبين للدراسة في الدار، للاستفادة من مهاراتهم في التدريب والعمل التطوعي، مشيرة إلى أن المتطوعين قدموا دورات مهنية تدريبية لزملائهم من المهتدين الجدد لترسيخ روح التطوع في فئات المجتمع كافة، تحقيقاً لأهداف «عام زايد» باعتباره شخصية للعطاء بلا حدود.