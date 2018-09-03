المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

بنك

اشتكى متعامل مع بنك أبوظبي الأول من بطء إنجاز المعاملات، وعدم تحديد الموظفين للأوراق المطلوبة مرة واحدة، ما يضطره لمراجعة البنك مرات عدة قبل إنجاز المعاملة.

مدارس

دعا ذوو طلبة في مدارس خاصة بأبوظبي، دائرة التعليم والمعرفة، إلى تشديد الرقابة على المدارس الخاصة منذ بداية العام، لمنع تحصيل رسوم غير مستحقة خاصة بمعامل الكمبيوتر، واللغات، والقرطاسية، وغيرها، على نحو ما يحدث مع بداية كل عام دراسي.

9000 درهم

اضطر أحد المستأجرين الجدد في الشارقة إلى دفع 9000 درهم، مقابل مجموعة من الرسوم والخدمات والتأمينات، إضافة إلى رسوم تصديق عقد الإيجار، ورأى أن هذا المبلغ كبير، ويتعين أن تبادر الجهات المعنية، سواء المكاتب العقارية أو المؤسسات الحكومية، إلى خفضه، وتخفيف العبء عن المستأجرين.

تأمين

تلزم مستشفيات خاصة مراجعيها بدفع قيمة خدمات الأسنان كاملة، بحجة أن التأمين لا يقبل أكثر من طلب في اليوم الواحد، الأمر الذي لا تطبّقه مستشفيات أخرى.

حديقة

تساءل سكان في منطقة المجاز بالشارقة عن السبب وراء إغلاق حديقة المجاز، التي كانت متنفساً لهم ولعائلاتهم، مطالبين بزيادة المساحات المخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية في المنطقة.

بطاقة

اشتكى مستثمر من ارتفاع رسوم الحصول على بطاقة الدرهم الإلكتروني، التي تصل إلى 210 دراهم، فقط لمجرد البطاقة، من دون رصيد، مطالباً بخفض هذه الرسوم.

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