أشغال الشارقة تنجز مبنى ضاحية الرحمانية بتكلفة 6 ملايين درهم‎

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة الأعمال الإنشائية النهائية لمبنى مجلس ضاحية الرحمانية بتكلفة 6 ملايين درهم وذلك تنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لخدمة المواطنين وتعزيز مستوى الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون الضواحي والقرى في تلبية حاجات السكان كمراكز تحقق التواصل بين أفراد المجتمع والمسؤولين.

وقال رئيس الدائرة المهندس علي بن شاهين السويدي، إن بناء مجالس الضواحي بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى يجسد سياسة حكومة الشارقة ويقع ضمن الخطة التنموية للدائرة الساعية للتطوير الدائم والوصول إلى أرقى المستويات في مختلف أوجه الحياة .. مشيرا إلى أن إنشاء هذه المجالس يتم ةفق طرز عمرانية إسلامية وعصرية و توزع مرافقها بشكل يلبي عدة احتياجات وتتناسب مع مهامها والخدمات التي تعمل على تقديمها.

وأوضح أن المجالس توفر البيئة المناسبة لنشر وتداول الثقافات الصحية والاستهلاكية والبيئية والسلوكية الواعية والمفيدة في المجتمع وتعزيز أواصر الترابط الاجتماعي بين أفراد الحي من خلال التقاء أهالي الضاحية بعضهم مع بعض وتعزز التقارب فيما بينهم كما تعتبر بابا مفتوحا لمناقشة مقترحات أهالي الضاحية ورصد ومتابعة احتياجاتهم إضافة إلى إمكانية استضافة مناسباتهم المختلفة.

من جهتها أكدت مدير إدارة مشاريع المباني المهندسة علياء الرند أن مجلس ضاحية الرحمانية يمتد على مساحة خمسة آلاف متر مربع فيما تبلغ مساحة المبنى ألف متر مربع ويتكون المبنى الرئيسي من مجلسين مساحة كل واحد منهما 160 مترا مربعا إضافة إلى صالة رئيسية بمساحة 220 مترا مربعا ومكتب مدير و4 مكاتب إدارية و مرافق خدمية خصص بعضها لكبار السن و ذوي الإعاقة.

وأضافت أن الدائرة تقوم حاليا بإنشاء عدد من المشاريع لمجالس ضواح تحت الإنشاء وهي مجلس ضاحية السيوح والحمرية كذلك جاري العمل على مبنى مجلس ضاحية البستان في مدينة الذيد وفي كلباء تقوم الدائرة بإنشاء 4 مجالس ضواحي منها مجلس ضاحية حي البطين والطريف وخور كلباء أما في خورفكان تقوم الدائرة بإنشاء مجلس حياوة وآخر في اللؤلؤية.