«طرق دبي» تفتتح طرقاً داخلية في حتا وند الشبا الرابعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات مشروع الطرق الداخلية في منطقة ند الشبا الرابعة، وستفتتح، في منتصف الشهر الجاري، مشروع الطرق الداخلية في شعبية «مكن» في منطقة حتا.

ويأتي تنفيذ المشروعين في إطار الخطة الخمسية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرصف الطرق الداخلية في عدد من المناطق السكنية بإمارة دبي، كما تأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية، من أعمال الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في الإمارة.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن مشروع الطرق الداخلية في شعبية «مكن» بمنطقة حتا، التي تضم 346 مسكناً لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، يشمل تنفيذ طرق داخلية بطول قرابة ثمانية كيلومترات، ومواقف للمركبات وأرصفة وإنارة الشوارع.

وأضاف أن مشروع الطرق الداخلية في منطقة ند الشبا الرابعة يتضمن تنفيذ طرق، بطول 56 كيلومتراً بعرض 7.3 أمتار للطرق التجميعية، وسبعة أمتار للطرق المحلية، منها طرق بطول 50 كيلومتراً في منطقة ند الشبا الرابعة (المنطقة رقم 282)، وستة كيلومترات في جزء من منطقة ند الشبا الأولى (المنطقة رقم 618)، كما يتضمن تنفيذ الأعمال الخدمية مثل إنارة الطرق الداخلية، وأعمال تصريف مياه الأمطار.

ونفذت هيئة الطرق والمواصلات في السنوات السابقة حزمة من مشروعات الطرق في حتا بطول إجمالي بلغ نحو 150 كيلومتراً، لخدمة الحركة التنموية في منطقة حتا وربطها بالمناطق المجاورة، كما أعادت تأهيل سد جيما، ونفذت في العام الماضي أعمال صيانة طريق جيما ـ الفي، وفي مجال النقل وفرت هيئة الطرق والمواصلات محطة وخدمة نقل الركاب بحافلات المواصلات العامة بين حتا ودبي، ويقدر عدد مستخدمي هذه الخدمة بنحو 250 ألف راكب سنوياً، وجرى أيضاً توفير مكتب لتقديم خدمات مركبات الأجرة في المنطقة، وتوفير مركبة «فان» لمستشفى حتا، لنقل سكان منطقة حتا ممن يحتاجون إلى عمليات الغسل الكلوي في مستشفيات دبي، وتوفير خط حافلات يربط المناطق الرئيسة في حتا.