بلدية دبي تستقبل طلبات المشاركة في تحدي «بناء بلا حوادث»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت بلدية دبي، أمس، باستقبال طلبات المشاركة في مبادرة تحدي «بناء بلا حوادث»، وتستمر في تلقي الطلبات حتى نهاية سبتمبر المقبل، وفق مدير إدارة رقابة البناء في البلدية، المهندس عبدالله علي محمد، الذي أوضح أنه تم تخصيص رابط إلكتروني في نظام دبي لتراخيص البناء لاستقبال طلبات المشاركة في المبادرة، التي تعد بمثابة فرصة لشركات المقاولات لإبراز أفضل الممارسات المستخدمة لديهم في مجال السلامة الإنشائية وعرض أفكارهم، وأهم التقنيات والمعدات المستخدمة لديهم، بما يسهم في إنجاز ساعات عمل من البناء دون حوادث إنشائية.

وأضاف أن جميع المشاركين سيحصلون على «شهادة مشاركة إلكترونية» تقديراً من البلدية لإسهاماتهم ومشاركاتهم الفاعلة في إنجاح هذه المبادرة، إضافة إلى باقة من المكافآت والامتيازات ستُمنح للشركات الفائزة عند الإعلان عن النتائج في مايو المقبل.

وقال محمد، إن التحدي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل ولمدة ستة أشهر حتى مارس المقبل، يتم خلالها تكاتف جميع الجهود عبر إطلاق مجموعة من الفعاليات ستقوم بها البلدية بجانب شركائها من فئة المقاولين، لترسيخ مفهوم السلامة الإيجابية وتعزيز الرقابة الذاتية لدى العاملين في مواقع البناء بدلاً من تكثيف الزيارات التفتيشية وفرض الجزاءات، وحث المقاولين على استخدام منهجيات التدريب والتعليم للعمال، واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لحماية العمال وتأمين المواقع الإنشائية، بما يسهم في تحقيق ساعات عمل في تنفيذ المشروعات الإنشائية دون وقوع الحوادث الإنشائية.

وأوضح أنه تم تحديد ساعات العمل المطلوبة للتحدي دون حوادث استناداً إلى عدد عمال الشركة المسجلة في البلدية، حيث تم تصنيفها إلى سبع فئات لتوسيع نطاق المشاركة والفوز لأكبر شريحة ممكنة من شركات المقاولات.

ودعا محمد شركات المقاولات التي يزيد عدد عمالها على 30 عاملاً بالتقدم والمشاركة في هذا التحدي الذي يجسد الفكر الإيجابي لدى البلدية، ولما لها من الأثر الكبير على الشركة ذاتها في استمرارية الأعمال وإنجاز المشروعات في الوقت المحدد دون أن يؤدي إلى ضياع وإهدار الوقت، لافتاً إلى أنه تم تخصيص مجموعة من قنوات الاتصال والتواصل الفعالة والسريعة للإجابة عن أي استفسارات متعلقة بالمبادرة عبر نظام الرسائل العامة (خدمات إدارة رقابة البناء) وعبر البريد الإلكتروني ConstructionChallenge@dm.gov.ae إضافة إلى الرقم المجاني 800900.