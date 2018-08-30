المصدر: الامارات اليوم

توصيل

طالب متعاملون مع متاجر «إيكيا» بإبلاغهم بمواعيد توصيل مشترياتهم، عبر رسائل نصية، تحدد الأوقات التقريبية للتوصيل، لمنع تضييع وقت العملاء في الانتظار طيلة ساعات النهار.

تصديق

يفاجأ أولياء الأمور الراغبون في تصديق أوراق انتقال أبنائهم من مدرسة لأخرى، بمنطقة الشارقة التعليمية في حلوان، بأن عليهم الذهاب إلى مبنى مجلس أولياء الأمور على طريق مطار الشارقة، وطالبوا بالتعميم على المدارس لإرشادهم إلى المكان الصحيح.

كاميرات

أفاد سكان في أم القيوين بأن معظم كاميرات المراقبة في البنايات السكنية لا تعمل، وأنه تم تركيبها لمنح السكان أماناً شكلياً، مطالبين دائرة البلدية بإجراء زيارات تفتيشية على البنايات السكنية، وإلزام المالكين بتركيب وتشغيل الكاميرات لتوفير الحماية للشقق السكنية منعاً لوقوع السرقات.

أدوية

أرسل قارئ إلى «سكيك» مستفسراً عن الجهة المناسبة ومكانها للتبرع من خلالها بالأدوية الفائضة عن الحاجة، حتى لا يتم رميها ويستفيد منها المحتاجون.

جودة

طالب مستهلكون بلديات الدولة بإنشاء قسم خاص لفحص جودة الفواكه والخضراوات قبل بيعها في المراكز التجارية وأسواق الخضراوات، بعدما لاحظوا أن الفواكه التي يشترونها، مثل البطيخ المستورد، غير ناضجة وبها نسبة ملوحة مرتفعة.

طمع

رضخ مقيم في دبي لخدعة ساذجة طالما استخدمها محتالون على مدار عقود، إذ أعطى لمحتال 7500 دولار بغرض مضاعفتها، لكن كان مصيره في النهاية ضياع مدخراته بعد أن اكتشف أنه راح ضحية محتال.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com