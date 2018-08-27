رفع قدرة محطة مياه «اليلايس 5» إلى 36 مليون غالون

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن رفع القدرة الاستيعابية لمحطة ضخ المياه في منطقة «اليلايس 5»، لتصل إلى 36 مليون غالون من المياه يومياً، وبكلفة تصل إلى 45 مليوناً و516 ألف درهم، بهدف رفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي.

واشتمل المشروع على توريد وتركيب واختبار وتدشين مضخات مائية، وأعمال كهروميكانيكية مرتبطة بها، في أعمال توسعة محطة الضخ.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «تسير الهيئة وفق خطتها الاستراتيجية، التي تشكل جزءاً حيوياً من رؤية (الإمارات 2021) وخطة (دبي 2021)، حيث تعمل على إنشاء بنية تحتية لشبكات المياه وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والاعتمادية والتوافرية، للوفاء بمختلف المتطلبات الحالية والمستقبلية لكل نواحي التنمية في الإمارة، من خلال رفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي».

وأضاف: «تعمل الهيئة على تحقيق تطلعات المتعاملين وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والسلامة، حيث تعتمد الهيئة أحدث وأكفأ التقنيات لإنتاج ونقل وتوزيع المياه بأعلى المعايير العالمية، وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة في الوقت الحالي 470 مليون غالون مياه محلاة يومياً».

يشار إلى متوسط الاستهلاك اليومي للمياه في دبي عام 2017 بلغ نحو 322 مليون غالون يومياً، بينما بلغ معدل الاستهلاك الذروي في صيف 2017 نحو 362 مليون غالون يومياً.

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مليوناً و516 ألف درهم كلفة المشروع.