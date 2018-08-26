«مرور رأس الخيمة» تحقّق في ضبط رادار لمركبات بسرعات قانونية

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

تحقق إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، في واقعة ضبط جهاز رادار متحرك، على طريق شارع الوكالات مقابل محطة أدنوك للبترول، باتجاه دوار الشيخ محمد بن زايد في رأس الخيمة، عدداً من المركبات عند سرعة 81 كيلومتراً في الساعة، على الرغم من أن سرعة ضبط الرادار للمركبات على الطريق عند سرعة 121 كيلومتراً في الساعة، الأمر الذي أربك السائقين من خارج الإمارة.

وقال مدير الإدارة، العقيد أحمد الصم النقبي، إن الإدارة تلقت ملاحظات وشكاوى من سائقين، تتعلق بضبط جهاز رادار متحرك المركبات التي كانوا يقودونها بسرعات أقل من سرعة الطريق القانونية.

وأوضح أن الإدارة ستراجع جميع مخالفات الرادار المتحرك التي وردت إليها من بعض السائقين للتحقق من صحتها، لافتاً إلى أنه في حال ضبط جهاز الرادار المركبات بسرعات قانونية، فإن ذلك يعود إلى خلل فني في الرادار. وأضاف أنه سيتم في هذه الحالة إلغاء جميع المخالفات غير الصحيحة المتعلقة بضبط جهاز الرادار المتحرك للمركبات بسرعات قانونية، مشيراً إلى أن الإدارة تراجع يومياً المخالفات وتدقق عليها، وتتأكد من صحتها وتزيل المخالفات غير الصحيحة دون معرفة السائقين، إضافة إلى صيانة أجهزة الرادار المتحركة والثابتة بشكل مستمر.

وأشار إلى أن ملاحظات السائقين تركزت حول الطريق المؤدي من جسر الاتحاد إلى دوار الشيخ محمد بن زايد، حيث ضبط الرادار المتحرك مركبات على سرعة 81 كيلومتراً/‏‏‏ الساعة، فيما تبدأ سرعة الطريق عند 80 كيلومتراً/‏‏‏ الساعة، ويكون ضبط الرادار عند سرعة 121 كيلومتراً/‏‏‏ الساعة.

وتابع أن سرعة الطريق للمركبات القادمة من جسر «كنتاكي» باتجاه دوار الخيمة سابقاً، تبدأ من 80 كيلومتراً/‏‏‏ الساعة، ويضبط الرادار المركبات على سرعة 101 كيلومتر/‏‏‏ الساعة، فيما تصل سرعة الطريق من جسر «كنتاكي» إلى دوار الشيخ محمد بن زايد إلى 100 كيلومتر/‏‏‏ الساعة، ويكون ضبط الرادار عند سرعة 121 كيلومتراً/‏‏‏ الساعة.

وأوضح أن اللوحات الإرشادية والتحذيرية متوافرة على الطريق، وأن الإدارة لا تضع أي جهاز رادار، سواء ثابت أو متحرك أو قناص دون وجود لوحات إرشادية تحذر سائقي المركبات بوجود رادار ومع تحديد السرعات على الطرقات.

ولفت إلى أن الإدارة تحقّقت في الماضي من شكاوى سائقين بخصوص سرعة طريق شارع الكورنيش، وتبين من خلال مراجعتها أنها مخالفات صحيحة، وأن السائق مخالف، ولم ينتبه إلى سرعة الطريق القانونية.

وأوضح أن جميع الطرق الداخلية في الإمارة والتقاطعات المرورية سرعتها ثابتة عند 80 كيلومتراً/‏‏‏ الساعة، وأن ضبط الرادار يكون عند سرعة 101 كيلومتر/‏‏‏ الساعة، باستثناء كورنيش القواسم، إذ تبدأ سرعة الطريق عند 50 كيلومتراً/‏‏‏ الساعة، وضبط الرادار عند سرعة 71 كيلومتراً/‏‏‏ الساعة.