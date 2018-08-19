سلطان القاسمي يأمر بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين في شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين بشرطة الشارقة على الملاكين الاتحادي والمحلي من مواطنين وغير مواطنين.

ورفع قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، أسمى أيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيا الله تعالى أن يعيده علي سموه وعلى كافة المسلمين بالخير واليمن والبركات .

كما أعرب قائد عام شرطة الشارقة وباسم جميع العاملين بشرطة الشارقة عن أسمى معاني الشكر والتقدير والعرفان الى صاحب السمو حاكم الشارقة على المكرمة السخية التى امر بها سموه بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين بشرطة الشارقة على الملاكين الاتحادي والمحلي من مواطنين وغير مواطنين كأول قيادة على مستوى وزارة الداخلية، والتي تمثل أغلى هدية من سموه لأبنائه العاملين بشرطة الشارقة لتضاعف من فرحتهم في هذه الايام الطيبة المباركة وهم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى ان ينعم على صاحب السمو حاكم الشارقة بموفور العافية، وان يمد سموه بدعمه وتأييده في رفعة وطنه وأمته ، ومجددين العهد بالمضي قدما في خدمة وطنهم ومجتمعهم والسهر على أمنه واستقراره تحت ظل قيادتهم الرشيدة ، والتزاما بنهجها وتوجيهاتها.