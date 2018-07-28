حجز 1700 دراجة هوائية مخالفة بدبي في 2017

المصدر: هنادي أبونعمة ــ دبي

وصل عدد الدراجات الهوائية المخالفة التي تم حجزها العام الماضي في دبي إلى 1700 دراجة، في وقت وصلت أطوال مسارات الدراجات الهوائية التي نفذتها كل من هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي و«ميدان» إلى نحو 250 كيلومتراً.

ونفذت هيئة الطرق والمواصلات مسارات للدراجات الهوائية في جسور المشاة، التي من أبرزها المسار الذي تم تنفيذه ضمن مشروع قناة دبي المائية في جسر التسامح، ويبلغ طول تلك المسارات 12 كيلومتراً.

ووفقاً للقوانين المعمول بها، فإنه لا يُسمح بمرور المركبات على مسارات الدراجات الهوائية، كما يحظر قانوناً قيادة الدراجة الهوائية في الشوارع التي تزيد سرعتها على 60 كلم في الساعة، وتمنع قيادتها في غير المسارات المخصصة لها.

وتنفذ الهيئة وشرطة دبي حملات توعية لحث سائقي الدراجات على استخدامها بشكل آمن، والتحذير من عدم الالتزام بالقوانين المنظمة لقيادة الدراجات الهوائية.

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