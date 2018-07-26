«البنية التحتية» توجه بافتتاح مدخل منطقة السلمة أمام حركة المرور

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

وجه وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، بافتتاح مدخل منطقة السلمة أمام حركة السير، للتسهيل على مستخدمي الطريق، على أن تستكمل بقية الاعمال المتبقية دون التأثير في الحركة المرورية، كونه يعتبر من المشروعات المهمة والحيوية لأهالي المنطقة، لدوره في تحقيق انسيابية الحركة، وسهولة عملية التنقل لأهالي المنطقة.

وأكد خلال زيارته التفقدية للمشروع أهمية المشروع، كونه يسهم في توفير حركة عبور سلسة لأهالي المنطقة، لافتاً إلى أن العمل بالمشروع يسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة، والمواصفات العالمية المتبعة في مشروعات الطرق.

وأشار إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تسير في عملها وفق مخطط شمولي توافقي، يهدف لربط مختلف مناطق الدولة ببعضها بعضاً، حيث إن مشروعات شق الطرق الشريانية احتلت موقع الصدارة ضمن أولويات واهتمامات دولة الإمارات، بهدف إسعاد المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وصولاً لتحقيق رؤية الامارات 2021. من جانبه، أكد مدير إدارة الطرق، المهندس أحمد الحمادي، أنه تم تنفيذ مشروع مدخل منطقة السلمة على مرحلتين بكلفة 21 مليون درهم تقريباً.