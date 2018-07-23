المصدر: الامارات اليوم

مواقف

اشتكى سائقون في أبوظبي، إصرار مستخدمي الدرّاجات الهوائية على الوقوف بين المواقف المخصصة للسيارات في أوضاع غير قانونية تعيق تحرك المركبات، وقد تتسبب في حدوث خدوش بالصبغ في حال حاول السائقون إبعادها.

ألعاب

أثنى زوّار حديقة دلما في أبوظبي، على رجال أمنها الذين سارعوا في منع الأطفال من استخدام إحدى الألعاب بعد سقوط أحد أطرافها، الأمر الذي كاد يشكل خطراً على حياتهم.

خدمة

فوجئ متعامل مع أحد البنوك، بإيداع مبلغ 1500 درهم في حسابه. وبالاتصال بالبنك تبين أن هذه خدمة تسمى (OCL)، يقدم البنك من خلالها مبلغاً معيناً للمتعامل، للاستفادة به خلال شهر، ثم يسترده منه الشهر التالي، مقابل 25 درهماً.

استرداد

اشترت قارئة بنطلون جينز من محل معروف، وعند عودتها إلى المنزل وجدته مستخدماً من قبل وليس جديداً، وعندما أعادته إلى المحل وطالبت باسترداد نقودها، رفض المحل، وعرض عليها قسيمة بالقيمة نفسها، صالحة للاستخدام لفترة ثلاثة أشهر.

«إنترنت»

لاحظ قراء أن خدمة الإنترنت المنزلية المقدمة من شركة «دو» في أم القيوين تتقطع باستمرار، وأشاروا لـ«سكيك» إلى أنهم يواجهون صعوبة في التواصل مع الشركة لحل المشكلة.

تأمين

أفاد قارئ بأن شركات تأمين عدة رفضت تأمين سيارته، تأميناً شاملاً، بدعوى أن السيارة «وارد أميركي»، علماً أن السيارة موديل 2014، متسائلاً عن قانونية هذا الإجراء؟

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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