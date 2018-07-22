المصدر: الامارات اليوم

تأخر

شكا سكان في أم القيوين من تأخر وصول سيارات نقل النفايات إلى الساعة 11 ظهراً، ما أدى إلى انتشار الذباب والحشرات، والروائح الكريهة في بعض المناطق السكنية.

شوارع

دعا قراء في مناطق مختلفة الجهات المعنية، إلى منع شركات المقاولات من إغلاق الشوارع الداخلية، كلياً أو جزئياً، وذلك عند إدخال مواد البناء إلى مواقع الإنشاء، أو لدى إيقاف الآليات الثقيلة التي تقذف الأسمنت إلى الطوابق العليا.

درجة

اشتكى أولياء أمور طلبة في الصف الثامن من إعطاء الوزارة أبناءهم درجة 50% في مادة الفنون الموسيقية، على الرغم من أنهم لم يدرسوا هذه المادة، مشيرين إلى أن الدرجة ستؤثر سلباً في اختيارهم للمسار المتقدم في المرحلة الثانوية.

سرعة

طالب مرتادو طريق الشيخ محمد بن زايد بتوحيد السرعة المقررة عليه، حتى تكون 110 أو 120 كيلومتراً في الساعة، على طول الطريق، موضحين أن اختلاف السرعات يتسبب في ارتباكهم على الطرق الخارجية.

مراكز

اشتكى أولياء أمور أطفال يتدربون في مركز لتنمية المواهب بإمارة عجمان، من إخراج أبنائهم للعب في وقت الظهيرة رغم الحر الشديد، من دون علمهم بذلك، وطالبوا المعنيين بتكثيف الحملات التفتيشية على هذه المراكز.

سلع

فوجئ مستهلكون اشتروا بضائع إلكترونية عبر الإنترنت من خارج الدولة، بأنها وصلتهم مقلدة، ومخالفة للمواصفات المنشورة على المتجر الإلكتروني.

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