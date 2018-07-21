المصدر: الامارات اليوم

باعة

قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام، في شرطة الشارقة، رداً على ملاحظة نشرت في «سكيك»، حول الباعة المتجوّلين في كورنيش بحيرة خالد، إن الملاحظة نقلت إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية، لاتخاذ الإجراء المناسب، تعزيزاً للأمن المجتمعي، مؤكدة في الوقت نفسه تراجع هذه الظاهرة، حسب الإحصاءات والتقارير المسجلة.

تسوّل

أفاد سكان في عجمان بعودة ظاهرة المتسولات اللاتي يقمن بطرق أبواب المنازل لطلب المساعدات مرات عدة، بعدما كادت تتلاشى في الفترة السابقة، مبدين استياءهم من هذا الموضوع.

مبادرة

نوّه ولي أمر طالب بمبادرة «صيف المدرسة الإماراتية»، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، القائمة على المشاركة الإيجابية بين الطلبة والمدربين، وتمنح الطلبة مساحات حرة للتعبير عن طموحهم وتطلعاتهم المستقبلية.

بنوك

طالب متعاملون مع بنوك في أبوظبي بمد فترة عمل البنوك بالعاصمة حتى الرابعة مساء، لإفساح المجال أمامهم لإتمام معاملاتهم، خصوصاً للذين تتعذر مراجعتهم البنك خلال أوقات الدوام الرسمي.

شهادة

أفاد متعامل مع بنك دبي الإسلامي بأنه طلب شهادة «براءة ذمة»، ليتمكن من نقل قرضه الشخصي إلى أحد المصارف في الدولة، فحصل على شهادة تحتوي على أخطاء في البيانات، يتحملها الموظف المعني، ومع ذلك طلب البنك منه دفع مبلغ 100 درهم، للحصول على أخرى.

استرجاع

طالب مستهلكون بمنحهم الحق في استرجاع أموالهم التي دفعوها ثمناً لسلع ظهرت فيها عيوب منذ اليوم الأول، حيث ترفض المتاجر إعادتها، وتطلب شراء منتجات أخرى بالقيمة ذاتها، خلافاً لرغبة المتعامل.

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