المصدر: الامارات اليوم

أجرة

اشتكى مستخدمو طرق في أبوظبي من عدم التزام سائقي سيارات الأجرة بالوقوف الصحيح في الأماكن المخصصة لهم، ومن تعمد بعضهم التوقف المفاجئ في الطريق لتحميل ركاب، ما يهدد سلامتهم ويعرضهم لخطر الحوادث.

بطاقة

فوجئ متصل بشركة «العربية للطيران» بطلب الموظف رقم البطاقة الائتمانية ورمز الأمان الخاص بالبطاقة، لإنهاء عملية حجز التذكرة. وعند اعتراض المتعامل رد الموظف بأن عمليات الحجز تتم بهذه الطريقة مع الجميع وأنها آمنة.

آلي

اشتكى متعامل مع بنك الإمارات دبي الوطني، من صعوبة الاستفسار وإنجاز معاملاته عبر نظام الرد الآلي للبنك. وقال إن استخدام الموظفة الآلية، المعروفة باسم «إيفا» المبرمجة، للرد على أسئلة المتعاملين ليس عملياً، إذ يصعب التحاور معها، لاسيما مع غياب الخيارات والتفاصيل التي يحتاجون إليها.

غيار

أفاد أصحاب مركبات، في أكثر من منطقة، بأن محال بيع قطع غيار المركبات في الورش تبالغ في أسعارها، مطالبين بتشديد الرقابة ووضع نظام بيع موحد للحد من عمليات الغش.

كتب

رصد قراء صحيفة إعلانات محلية إعلاناً يطلب صاحبه كتباً مدرسية قديمة لجميع المراحل الدراسية، مقابل مبلغ مالي يدفعه لمن يحضر له هذه الكتب، ونشر في الإعلان رقم هاتفه للتواصل معه، والاتفاق على طريقة تسليم هذه الكتب له، ما أثار استغرابهم من الهدف من ذلك.

تقييم

طالب آباء طلبة مقيمين في رأس الخيمة وزارة التربية والتعليم بخفض رسوم المدارس التي حصلت على تقييم «ضعيف»، وعدم السماح لها برفع رسومها قبل رفع جودة تعليمها وحصولها على تقييم أفضل.

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