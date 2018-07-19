%119 زيادة بأعداد الزوَّار الصينيين لدبي منذ عــــام 2014

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تؤكد الأرقام والإحصاءات، الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، تزايد أعداد الزوار من الصين بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الزيادة منذ عام 2014 وحتى مايو 2018، نحو 119%، بعدما كانت العام الماضي 41.4%، مقارنة مع عام 2016. وأسهمت اتفاقيات التعاون، التي وقعتها «دبي للسياحة» مع كبرى الشركات الصينية، في دفع عجلة هذا النمو ليتجاوز عدد الزوار الصينيين لدبي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 400 ألف زائر، حيث جاءت الصين في المرتبة الرابعة ضمن الأسواق العشر المتصدرة قائمة الزوار إلى إمارة دبي.

وأكد المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، أن الدائرة تنتهج استراتيجية مبتكرة، لاستقطاب المزيد من الزوار الصينيين، ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، تتضمن عقد شراكات تعاون استراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة، بتقديم خدمات أو منتجات مرتبطة بقطاع السياحة، وزيادة حجم الاستثمارات، إلى جانب تنظيم حملات ترويجية في 48 مدينة تغطي مختلف أرجاء الصين، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها دبي للزوار الصينيين، بما يتوافق مع رغباتهم واحتياجاتهم.

129 مليون سائح صيني تُعد الصين من أكبر الأسواق العالمية المصدرة للسياح إلى مختلف أنحاء العالم، حيث وصل عدد الصينيين، الذين قاموا بجولات سياحية خلال عام 2017، أكثر من 129 مليون شخص، بحسب تقرير «سيتريب».

وقال: «جاءت قرارات حكومتنا بمنح رعايا الصين تأشيرة الدخول عند الوصول لأيٍّ من منافذ الدولة لتدعم عملنا، ولتؤكد أهمية هذه السوق، ولا ننسى أيضاً الزيادة الكبيرة في أعداد الرحلات الجوية من قبل الناقلات الوطنية، التي تقدر بـ30 رحلة أسبوعياً بزيادة قدرها 13% في الرحلات المباشرة، خلال عام 2017، إذ إن كل هذه العوامل أسهمت في تحقيق الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار من الصين».

وكانت «دبي للسياحة» وقعت، خلال العام الجاري، مذكرات تفاهم مع مجموعة من كبرى الشركات الصينية، المتخصصة في مجال السفر وتقنية المعلومات والاتصالات والإنترنت، استهلتها باتفاقية مع «هواوي»، تقوم بموجبها الشركة بمشاركة معلومات وصور ومقاطع فيديو عن دبي، عبر تطبيقاتها، خصوصاً تطبيق «سكاي تون».

كما وقعت الدائرة اتفاقية تعاون مع شركة «فليغي»، وهي المنصة الرقمية الرائدة للسفر في الصين، والتابعة لمجموعة «علي بابا»، عملاق التجارة الإلكترونية العالمية، بهدف زيادة أعداد الزوار الصينيين إلى دبي، من خلال توثيق التعاون في مجال الحملات التسويقية المتكاملة.

ودخلت «دبي للسياحة»، أيضاً، في تحالف استراتيجي مع شركة الإنترنت «تينسنت»، بهدف ترويج دبي كوجهة سياحية مفضلة للزوّار الصينيين، من أجل تعزيز تجربة زيارتهم لها، من خلال نسخة مصغرة عن برنامج «ويتشات». كما تلتزم «دبي للسياحة» بالعمل على تطوير العديد من المشروعات المبتكرة، التي تدعم جهودها الترويجية في الصين.

وتسهم شراكات التعاون الاستراتيجية هذه في دعم الجهود التسويقية، التي تنفذها «دبي للسياحة» في الصين، من خلال مكاتبها التمثيلية في أربع مدن رئيسة، هي: بكين وشنغهاي وقوانغتشو وتشينغدو، كما أنها تعكس حرص دبي على تأمين تجربة متكاملة ومميزة للزوار الصينيين، تمنحهم أجمل الأوقات والذكريات.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، لعبت «دبي للسياحة» دوراً مهماً وكبيراً في تسويق دبي بطريقة ناجحة جداً في السوق الصينية، من خلال جهودها في تأمين منصة مثالية لتعزيز التعاون بين الدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص، للارتقاء بمستوى خدمات الضيافة والاستقبال التي يحظى بها الزوار الصينيون، بالإضافة الى تنظيم احتفالات مميزة بالعام الصيني الجديد، وتقديم التدريب اللازم لموظفي الاستقبال في مختلف القطاعات، وكذلك إعداد مرشدين سياحيين يتقنون لغة «المندرين»، عن طريق كلية دبي للسياحة التابعة للدائرة، والذين فاق عددهم 200 مرشد سياحي، فضلاً عن توثيق أواصر التعاون مع شركاء القطاع في الصين، إضافةً الى العديد من الأنشطة الأخرى.