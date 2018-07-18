المصدر: الامارات اليوم

تدبير

قال قرّاء إنهم يواجهون صعوبة في إنجاز معاملاتهم عبر نظام «تدبير»، الذي استُحدث أخيراً للمساعدة في استقدام مساعدين منزليين، وأكدوا أنهم عانوا من تعطل النظام الإلكتروني، واضطرهم ذلك إلى الانتظار ساعات من دون فائدة.

خطوط

طالب مُلاك وسائقو سيارات في أبوظبي بإعادة تجديد الخطوط المرورية البيضاء، التي اختفت بنسبة كبيرة في الكثير من الشوارع الخلفية للطرق الرئيسة لأبوظبي، حتى تساعدهم في تحديد اتجاهاتهم، وتجنب الوقوع في مخاطر الحوادث المرورية.

نايلون

اعتمدت هيئة الصحة بدبي نظاماً جديداً لحماية المراجعين الذين يستخدمون دورات المياه، في مركز المزهر الصحي من الأمراض، إذ يتم وضع طبقة من النايلون على مقاعد دورات المياه، لاستخدامها لمرة واحدة، ويمكن استبدال النايلون بمجرد الضغط على أحد المفاتيح.

مستشفى

قالت قارئة إنها راجعت مستشفى خاصاً لإصابة طفلها بالتهاب حاد، وارتفاع في درجات الحرارة، وانتظرت نحو ساعة ونصف الساعة لإدخالها إلى الطبيبة، رغم عدم وجود أي مرضى، ما اضطرها إلى فتح باب مكتب الطبيبة لتجدها تتبادل الضحكات مع صديقة لها!

إشارة

اقترح سائقون استحداث طرق بديلة تحقق الانسيابية داخل منطقة مصفح الشعبية، خصوصاً عند تقاطع الإشارة الضوئية، التي تشهد ازدحاماً شديداً للقادمين والمغادرين من المدينة وإليها.

سرقات

اشتكى مُلاك منشآت وأراضٍ في صناعية الذيد الجديدة بمنطقة وشاح، من سرقات متكررة للكابلات والمحولات الكهربائية من أشخاص مجهولين، مشيرين إلى إبلاغهم الجهات المختصة بذلك.

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