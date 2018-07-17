75 % نسبة الإنجاز في 3 جسور مشاة بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

محمد الرفاعي ـــ الشارقة

أكد الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، المهندس خالد آل علي، أن نسبة الإنجاز في مشروعات تنفيذ ثلاثة جسور مشاة على شوارع: الاتحاد، والملك فيصل، والملك عبدالعزيز، وصلت إلى 75%، وذلك بإشراف مباشر من قبل هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة.

وأضاف أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجه الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الجسور، والانتهاء من أعمالها في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن المجلس يولي محور سلامة حركة وعبور المشاة أهمية قصوى، ويجري حالياً تنفيذ جسور المشاة بتصاميم عصرية وكفاءة عالية الجودة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، التي تلبي احتياجات جميع الفئات، ومواكبة التطورات الحاصلة على مستوى الإمارة والدولة ككل.

وأوضح آل علي أن هذه الجسور تم توزيعها على شوارع: الملك فيصل، والملك عبدالعزيز، والاتحاد، بواقع جسر واحد لكل منها، وهي قيد التنفيذ حالياً، وسيتم الانتهاء منها قريباً، لافتاً إلى أن المجلس يجري حالياً عدداً من الدراسات التخصصية، للوقوف على واقع شبكة الطرق واحتياجاتها الفعلية لمعابر آمنة من جسور وأنفاق وممرات عبور للمشاة، إضافة إلى وضع آلية من شأنها خفض نسب حوادث الدهس على الطرق، فضلاً عن أهمية سن التشريعات والقوانين وتطبيقها، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الصلة.

وقال إنه روعي، في تصميم الجسور الجديدة، توفير احتياجات كبار السن والمرضى والأطفال وأصحاب الهمم، بهدف مساعدتهم على التنقل السلس بين طرفي الطريق.