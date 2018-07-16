المصدر: الامارات اليوم

رائحة

طالب سائق يعاني حساسية مفرطة تجاه رائحة البنزين في محطات البترول، بإعفائه ومن لديه المشكلة نفسها، من رسوم الخدمة المتميزة، ليتمكنوا من الاستعانة بعمال المحطة، لافتاً إلى أن روائح البنزين تتسبب في التهاب الجيوب الأنفية لديه.

باعة

طالب مرتادون لكورنيش بحيرة خالد في الشارقة الجهات المعنية، بمنع الباعة المتجولين في الكورنيش لما يمثلونه من خطر على صحة المرتادين، كونهم يبيعون منتجات غذائية مجهولة المصدر.

ضوابط

اشتكى قراء، عدم وجود ضوابط محددة تحكم عمل فنيي أجهزة التكييف والكهرباء وأعمال السباكة، والكثير من الأعمال اليدوية الخاصة بالمنازل، مشيرين إلى أنهم يكونون في الكثير من الأحيان عرضة للغش والمبالغة في الأسعار، من دون أن يكون لديهم دراية بذلك.

إعلانات

تساءل قارئ عن قانونية الرسائل الإعلانية التي يتلقاها عبر تطبيق «واتس آب»، من أشخاص وشركات متعددة، وفي ما إذا كانت تلك الشركات حاصلة على التراخيص المطلوبة للأعمال التجارية أم لا.

سرعة

دعا سائق إلى زيادة حملات التوعية بمخاطر السرعة على الطرقات خصوصاً خلال فترة الصيف، مع التركيز على فحص الإطارات.

ترخيص

نوّه قارئ في أبوظبي بخدمة تجديد ترخيص المركبات إلكترونياً في دبي، وأشار إلى أنه استخدم هذه الخدمة، ووفّر على نفسه المسافة من أبوظبي إلى أقرب مركز تسجيل في دبي، وتسلّم الرخصة الجديدة عبر إحدى شركات الشحن، في مدة لم تستغرق سوى ثلاثة أيام.

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نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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