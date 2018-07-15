المصدر: الامارات اليوم

مطاعم

تعرض مطاعم في أبوظبي أسعار وجباتها على لافتات من دون تضمينها قيمة الضريبة، ما يربك الزبائن عند دفع الحساب.

مواقف

كاد خلاف على موقف سيارة في منطقة النادي السياحي بأبوظبي يتسبب في مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، بعد قيام أحدهم بحجز مكان لصديقه الذي كان يبحث عن موقف في الشارع الخلفي، ما أثار غضب آخر يبحث بدوره عن موقف، ودخل معه في مشادة كلامية كادت تصل إلى الاشتباك بالأيدي.

عملات

أبدى قراء استياءهم من تكرار تلقيهم رسائل نصية تدعوهم إلى الاستثمار في العملات الرقمية من جهات لا يعرفونها.

عبور

أثنى قارئ على سرعة التعامل مع ملاحظة أبداها لشرطي كان يستعد لتحرير مخالفة له، بسبب عبوره من مكان غير مخصص للمشاة، عند محطة مترو الخليج التجاري، إذ أشار له بعدم وجود أي علامة تشير إلى حظر عبور الطريق بهذه المنطقة، حيث تفهم الشرطي حجته، وتم تركيب لافتة الحظر بعد أقل من 48 ساعة.

تأجير

تلزم شركات تأجير مركبات متعامليها بحجز مبلغ من البطاقة الائتمانية لمدة 15 يوماً، تبدأ من تاريخ إعادة المركبة، متسائلين عن مدى قانونية هذا الإجراء.

نقل

فوجئت إحدى الأمهات برسالة نصية تصلها من إدارة المدرسة الخاصة التي يدرس فيها ابنها بالصف الثاني الابتدائي، تتضمن قرار فصله من المدرسة بسبب «سلوكه المشاغب».

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