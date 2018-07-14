شرطة أبوظبي تضبط 342 حدثأً لقيادة مركبات بدون رخصة وتحول 86 منهم لنيابة الأسرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي نحو 342 من الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما لقيادة مركبات ذويهم على الطرق خلال الستة شهور الماضية من العام الجاري على مستوى أبوظبي، وبينت الإحصائيات وقوع 17 حادثاً مرورياً تسبب فيها أحداث خلال الفترة المذكورة .

وحذرت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية من النتائج السلبية المترتبة على سماح الأباء و الأسرة بقيادة الأبناء المركبات بدون رخصة ووصفته بالتصرف المؤسف تترتب عليه نتائج مأساوية تتمثل في تعريض الأبناء للخطر والمساءلة القانونية .

وأوضح مدير المديرية العميد خليفة محمد الخييلي أن غياب الرقابة الأسرية ، والسماح للأبناء دون السن القانونية بقيادة المركبات يشكل خطورة بالغة على السلامة المرورية ووقوع الحوادث المرورية الجسيمة التي ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

وذكر أن الإجراءات التي تم اتخاذها مع المضبوطين وعددهم نحو256 حدثاً ، تضمنت استدعاء أولياء أمورهم وتوضيح مخاطر المخالفة التي ارتكبها أبناءهم وحثهم على مراقبتهم لحمايتهم، و أخذ تعهدات منهم ومن أولادهم بعدم تكرار المخالفة ، وتحذيرهم بتطبيق إجراءات مشددة في حالة تكرارها.

وأضاف : اتخذت شرطة أبوظبي إجراءات مشددة بحق نحو 86 آخرين بعد ضبطهم يقودون مركبات بدون رخصة على الرغم من أنهم كانوا قد قاموا بكتابة تعهدات سابقة بعدم تكرارهم المخالفة وتحويلهم إلى نيابة الأسرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

ودعا الخييلي الآباء والأسر إلى ضرورة مراقبة الأبناء خلال العطلة الصيفية التي تزيد فيها مثل هذه المخالفات بسبب تواجد الأبناء في المنازل ،وحذرهم من خطورة قيادة الأحداث للمركبات بدون رخصة ، ومشاركتهم في التجمعات الشبابية والقيام بحركات خطرة بالمركبات " كالتسابق" مما يعرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وشدد أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون بحزم على المخالفين .

ولفت إلى أهمية دور أولياء الأمور في توفير السلامة للطلاب خلال العطلة الصيفية من خلال مراقبتهم وعدم السماح لهم بقيادة المركبات والدراجات النارية وتعريض حياة أبنائهم والآخرين للخطر، مما يعرضهم إلى المساءلة طبقاً لقانون الأحداث الجانحين لتعريضهم للخطر، كما أنه لا يجوز لأي شخص مسؤول عن مركبة ميكانيكية، أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة تخوله قيادتها.

وأكد تكثيف الرقابة المرورية من الدوريات ومباحث المرور لضبط الأحداث الذين يقودون المركبات بدون رخصة لافتا إلى أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على المخالفين ، وخصوصاً الذين تم ضبطهم من قبل وقاموا بكتابة تعهد بعدم تكرار المخالفة وحجزهم في مركز الأحداث.

ودعا الخييلي إلى شغل فراغ الطلاب خلال العطلة الصيفية في برامج مفيدة ، محذراً من مخاطر تزايد اللعب من النشء بالدراجات النارية على الطرقات العامة خلال فترة الصيف مما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية خصوصاً و أن العديد من مثل هذه الدراجات تنقصها مواصفات السلامة من بينها : عدم توفر لوحات خلفية عاكسة للضوء ، وعدم تزويدها بمصباح أمامي ابيض وآخر خلفي احمر بالإضافة إلى خفة كتلتها و صعوبة الانتباه إليها من قِبل قائدي السيارات من حولها، وتدني قدرتها على توفير الحماية لقائدها.