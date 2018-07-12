«محمد بن راشد للإسكان» تنجز 500 وحدة سكنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن الانتهاء من تشييد 500 مسكن في منطقة عود المطينة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، ومن المتوقع توزيع المساكن، بعد توصيل الخدمات في سبتمبر المقبل، ضمن مبادرات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، سامي عبدالله قرقاش، إن «المشروع يأتي ضمن مبادرات صاحب السموّ رئيس الدولة، مؤكداً الدور المهم الذي تلعبه المبادرات بالإسهام في رفع المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين». وأضاف أن «الشراكة بين مبادرات رئيس الدولة ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ستنقل قطاع الإسكان إلى آفاق جديدة، وستسهم في توفير حياة كريمة لمواطني الإمارة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم»، لافتاً إلى أن المساكن التي ستوزع على المواطنين ستكون «مساكن منح». يذكر أن المساكن الجديدة تم بناؤها بمواصفات عصرية تتوافر فيها شروط الاستدامة والمباني الخضراء، حيث يتكون المشروع من 292 مسكناً منفصلاً، من فئة أربع غرف نوم، و208 مساكن متلاصقة بعدد غرفتَي نوم. كما يتكون المشروع من أربع واجهات متميزة، هي: النموذج المحلي، والأندلسي، والإسلامي، والحديث، بمساحات أراضٍ سكنية مختلفة.