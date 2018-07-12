شاليهات

تعليقاً على ملاحظة تتعلق بسوء الخدمات في شاليهات حديقة الممزر وتلف الأثاث، قال قارئ إن المسؤولية لا تتحملها إدارة الحديقة وحدها، إذ إن بعض الزوّار يتحملون المسؤولية أيضاً، من خلال التعامل السيئ مع الأثاث، وعدم احترام المكان.

تذاكر

أفادت إدارة «حدائق المنتزه» في الشارقة، رداً على ملاحظة قارئ حول ارتفاع أسعار تذاكر الدخول بنسبة 100%، إن التذاكر لم ترتفع، وما حصل أن هناك تذاكر بيعت بـ75 درهماً خلال عرض ترويجي، وبعد انتهاء فترة العرض تمت إعادة السعر الأساسي للتذاكر، وهو 150 درهماً للكبار و100 درهم للصغار.

جيس

طالب مرتادون لجبل جيس في رأس الخيمة، بتخصيص مراحيض مناسبة لأصحاب الهمم، الذين يتنقلون على كراسي متحركة، بعدما لاحظوا أن جميع المراحيض بها درج مرتفع وغير مناسبة.

نفايات

رداً على ما نشر في «سكيك» حول عدم وجود أغطية لفتحات الصرف الصحي في شوارع أبوظبي الداخلية، ما أدى إلى تحولها لمكب نفايات وأوراق، أفاد مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) بأن المركز يوفر حاويات لكل منزل في المناطق الداخلية، ويقوم بجمع وإزالة النفايات يومياً، داعياً السكان إلى التعاون للحد من السلوكيات الخاطئة.

رسوم

استغرب قراء فرض مقهى «كافيه شوب» بدبي حداً أدنى لطلبات المشروبات، أو ما يطلق عليه «مينيمم تشارج»، إذ يشترط المقهى إنفاق مبلغ معين لتمكين الزبائن من الجلوس، متسائلين عن مدى قانونية هذا الأمر.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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