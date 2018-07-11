المصدر: الامارات اليوم

إشارة

رصد سكان في المدينة العالمية بدبي وقوع عدد من الحوادث عند الإشارة الضوئية، الواقعة في مخرج المدينة، مرجحين أن السبب يكمن في أن ضوء أشعة الشمس صباحاً يحجب ضوء الإشارة، ما يربك السائقين الذين لا يبصرون لونها بوضوح.

بطاقة

أفاد قارئ بأنه دفع ثمن تذكرة سفر عن طريق بطاقة البنك الصادرة عن مصرف أبوظبي الإسلامي، لكن المعاملة رفضت، ومع ذلك فوجئ بخصم المبلغ، وعند الاستفسار قيل له إن المبلغ سيعاد خلال 24 ساعة، وهو ما لم يحدث رغم مرور ثلاثة أيام.

وقود

دعا سائقون إلى التريث في تطبيق الخدمة الذاتية بمحطات الوقود في الدولة، وقالوا إن السائقين يلزمهم الكثير من التوعية قبل الشروع به، نظراً إلى الخطورة التي قد تنجم عن أي خطأ، أثناء تعبئة الوقود، على السلامة العامة.

أسعار

لاحظ قراء ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان، وأصناف أخرى عدة، في مختلف فروع الجمعيات التعاونية بأبوظبي، مقارنة بمثيلتها في محال البقالة والسوبر ماركت.

مخالفات

ناشدت قارئة هيئة الطرق والمواصلات إتاحة إمكانية تقسيط مخالفات «سالك» والمواقف، وكذلك عدم ربطها بتجديد الرخصة، تسهيلاً على أصحاب المركبات.

موسيقى

ذكرت والدة طالبة في مدرسة بعجمان، أن الشهادة المدرسية التي تسلمتها أخيراً، تضمنت مادة الفنون الموسيقية، مع أن الطالبات لم يدرسنها، وفوجئت بأن العلامة المدونة في الشهادة هي 50 من 100، الأمر الذي أضر بمعدلها العام رغم تفوقها.

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