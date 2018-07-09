المصدر: الامارات اليوم

تكدس

لاحظ زوّار سيتي سنتر عجمان إغلاق بعض المسارات والمداخل إلى المواقف المخصصة للزوار، ما يعيق حركة المرور، ويُحدِث ازدحاماً وتكدساً في المركبات.

تذاكر

ارتفعت تذاكر الدخول إلى منتزه الجزيرة بالشارقة بنسبة 100%، مقارنة بأسعارها السابقة، إذا وصلت إلى 150 درهماً للشخص الواحد، بعد أن كانت سابقاً بــ75 درهماً.

بقالات

طالب سكان في أبوظبي بمد فترة عمل محال البقالة والسوبر ماركت إلى ما بعد الـ12 منتصف الليل، إضافة إلى استثناء البعض منها والسماح لها بالعمل 24 ساعة، للحاجة الشديدة إلى ذلك، خصوصاً في ما يتعلق بشراء المواد الغذائية ومنتجات الألبان.

عروض

لاحظ مستهلكون أن منافذ شهيرة لتجارة الملابس الجاهزة بأسواق الدولة طرحت أخيراً عروضاً تخفيضية بنسب كبيرة على منتجات الملابس والهدايا، فيما تشمل معظم عروض التخفيضات ملابس شتوية، سواء للأطفال أو للسيدات والرجال، ما اعتبروه لا يتناسب مع الأغراض الحقيقية لعروض التخفيضات.

سرير

اشتكى مريض من جنسية عربية، يبلغ من العمر 64 عاماً، تأجيل عملية المياه البيضاء في إحدى عينيه، المقرر إجراؤها في أحد مستشفيات إمارة الشارقة، إذ تأجل موعدها مرات عدة، لعدم توافر سرير له في المستشفى.

خدمات

أفاد مرتادو شاليهات حديقة الممزر في دبي بوجود نقص في بعض الخدمات التي دفعوا رسوماً مقابلها، وقالوا إن أجهزة التلفاز معطلة في جميع الشاليهات، والمقاعد ممزقة ومتسخة، وغير صالحة للاستخدام.

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