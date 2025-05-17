مركز طبي ذكي لخدمة سكان البرشاء

افتتحت مجموعة تداوي للرعاية الصحية في دبي، مركزاً طبياً متكاملاً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لخدمة سكان منطقة البرشاء. وشارك في الافتتاح مجموعة من كبار المواطنين من سكان المنطقة، من منتسبي نادي ذخر التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في افتتاح مركز طبي متكامل قريب من مقار سكنهم، يقدّم لهم خدمات طبية مجانية في المنازل. وقال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، مروان إبراهيم حاجي ناصر: «يضم المركز مجموعة شاملة من التخصصات الطبية تشمل الطب العام، وطب الأسرة، وجراحة العظام، والعلاج الطبيعي، وطب القلب، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية والتجميل، وطب الأسنان، وطب الأعصاب، ويمتد على مساحة 9000 قدم مربعة، ويعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 100 مريض يومياً». وأضاف: «تقدّم العيادة خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل إدارة الحجوزات والمعلومات الإدارية، وإدخال بيانات المريض، وتشخيص الحالة خلال الاستشارة الطبية، بالتعاون بين الطبيب والنظام الذكي. ويضم الكادر الطبي 12 طبيباً، و13 ممرضاً ومساعد تمريض».