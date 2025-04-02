22.9 ألف حالة طارئة استجاب لها «الإسعاف الوطني» في الربع الأول

أعلنت قيادة الحرس الوطني أن الإسعاف الوطني قدم خدمات الإسعاف والعلاج لـ22 ألفاً و903 حالات على مستوى الدولة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وحسب الإحصاءات فقد بلغ عدد الحالات التي تم علاجها في موقع البلاغ 9372 حالة، في حين تم نقل 13 ألفاً و531 حالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ضمن جهود الإسعاف الوطني في الاستجابة السريعة والفعّالة للحالات الطارئة.

ويواصل الإسعاف الوطني تقديم خدماته الطارئة لمجتمع دولة الإمارات على مدار الساعة من خلال التواصل المباشر على رقم الطوارئ 998، بما يضمن استجابة سريعة وفعّالة، وتعزيز كفاءة خدمات الإسعاف في مختلف مناطق الدولة.