«الصيدلية الروبوتية» صرفت 334 ألف وصفة لـ 262 ألف مريض

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن عدد الوصفات الطبية التي تم صرفها عبر «الصيدلية الروبوتية» في خمسة مستشفيات تابعة لها خلال عام 2024 بلغ 334 ألفاً و284 وصفة، لخدمة 262 ألفاً و183 مريضاً، ما أسهم في تقديم خدمة فعالة ودقيقة، وتقليل مدة انتظار المرضى للحصول على الأدوية في الصيدليات. ووفقاً لتقرير إنجازات خدمة «الصيدلة الروبوتية»، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بلغ عدد المستشفيات التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التي تم تطبيق خدمة «الصيدلية الروبوتية» فيها، خمسة مستشفيات، هي: «القاسمي، القاسمي للنساء والولادة والأطفال، إبراهيم بن حمد عبيد الله، عبدالله بن عمران، الفجيرة».

وتفصيلاً، بلغ عدد الوصفات الطبية التي تم صرفها عن طريق «الصيدلية الروبوتية» في مستشفى الفجيرة خلال العام الماضي 91 ألفاً و415 وصفة، فيما بلغ عدد المرضى الذين تمت خدمتهم 70 ألفاً و613 مريضاً.

وفي مستشفى القاسمي 97 ألفاً و356 وصفة، لخدمة 76 ألفاً و402 مريض، وفي مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال 26 ألفاً و476 وصفة، لخدمة 20 ألفاً و544 مريضاً. وفي مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، 107 آلاف و218 وصفة، لـ84 ألفاً و929 مريضاً، وفي مستشفى عبدالله بن عمران 11 ألفاً و819 وصفة لخدمة 9695 مريضاً.