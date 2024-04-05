«إسعاف دبي» تستجيب في زمن قياسي لـ 235.3 ألف مصاب خلال 2023

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها أسهمت في إنقاذ حياة 90 إنساناً توقف قلبه خلال العام الماضي، كما أسهمت في تحقيق الاستجابة لإنقاذ وإسعاف 235 ألفاً و394 إنساناً، في العام نفسه، بينما حققت زمن استجابة قياسياً للبلاغات، بمتوسط 7.5 دقائق، وبنسبة تحسن بلغت 13% مقارنة بعام 2022.

وتعكس هذه الإنجازات الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي، وتمكينه من تقديم أفضل الخدمات الصحية وتطوير بنيته التحتية بما يواكب مكانة دبي في هذا المجال، ويلبي تطلعات المجتمع، ويعزز جودة الحياة في الإمارة.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عوض صغير الكتبي، إنه بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، تمكنت المؤسسة من توفير نموذج عالمي لمنظومة الإسعاف، والطب الطارئ، بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي نموذجاً عالمياً في تقدم الخدمات الصحية، بما فيها قطاع الطب الطارئ، من خلال رفده بالكوادر والكفاءات المؤهلة، وتطوير وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى ما قبل المستشفى، وكذلك تقديم خدمات نوعية عالية الجودة تضمن سعادة المتعاملين، وتسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي المجتمعية 2033.

أرقام قياسية

وأضاف الكتبي، أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومن خلال مشروعاتها الاستراتيجية لتطوير منظومة العمل الإسعافي في إمارة دبي، تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق أرقام قياسية في تقديم خدماتها لأفراد المجتمع، حيث تلقت 205 آلاف و200 بلاغ لحالات متنوعة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، وقدم طاقمها الإسعافي الرعاية الصحية لـ235 ألفاً و394 حالة في العام نفسه، منها نقل 69 ألفاً و647 حالة طارئة، و26 ألفاً و816 حالة غير طارئة للمستشفيات الحكومية والخاصة، وتقديم الرعاية الصحية لبقية الحالات في موقع البلاغ، محققة من خلالها حالات إنقاذ حياة 90 إنساناً توقف قلبه، وبنسبة زيادة 21% على عام 2022 لحالات إنعاش القلب وإنقاذ الحياة، وبمتوسط زمن لسرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة بلغ 7.5 دقائق، ونسبة تحسين بلغت 13% مقارنة بعام 2022.

وأكد الكتبي: «حرصاً من المؤسسة على توفير استجابة سريعة تتوافق مع احتياجات سكان وزوار دبي، وضمن خطة دبي الحضرية، استحدثت المؤسسة 12 نقطة إسعافية خلال العام الماضي، ليصل عدد النقاط الإسعافية التابعة للمؤسسة إلى 133 نقطة موزعة على مناطق دبي».

وأوضح أن المؤسسة تتفرد وتتميز بإسعافاتها التخصصية لتلبي احتياجات الفئات المختلفة في المجتمع، حيث يعمل على إدارتها وتشغيلها 1375 كادراً متنوعاً من أطباء طوارئ ومسعفين وفنيي الطب الطارئ ومستجيبي طوارئ، يعملون على مدار الساعة.

تغطية الفعاليات

ونجحت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في تغطية الفعاليات المهمة على مستوى إمارة دبي، التي بلغ عددها 42 فعالية مختلفة، بعدد ساعات إجمالي بلغ 5000 ساعة، شملت تغطية المناسبات المهمة، مثل فعاليات العيد ورأس السنة والسباقات المحلية والدولية والمعارض والمؤتمرات العالمية.

كما نجحت المؤسسة في تقديم 154 برنامجاً ودورة تدريبية للقطاع الحكومي، استفاد منها 11 ألفاً و159 موظفاً، في حين قدمت للقطاع الخاص 88 برنامجاً، استفاد منها 3952 مستفيداً في عام 2023، وذلك ضمن خطتها الخاصة بالتدريب والتوعية المجتمعية.

وشملت خطة التوعية أيضاً الفئات المستهدفة من أصحاب الهمم والأطفال وكبار المواطنين وفئات العمال، حيث نظمت خلال العام الماضي 64 برنامجاً توعوياً، بلغ عدد المستفيدين منها 170 ألفاً و34 شخصاً.

مهام تنظيمية

وفي إطار مهامها التنظيمية لخدمات الإسعاف في إمارة دبي، رخصت المؤسسة خلال العام الماضي 120 مركز تدريب، يقدم دورات وبرامج إسعافية، و62 منشأة صحية أو مستشفى تقدم خدمات الإسعاف، إضافة إلى ترخيص المهنيين للجهات الخاصة الذين بلغ عددهم 732 مهنياً، منهم 188 مدرباً و311 مسعفاً و233 مشغل مركبة إسعاف، فضلاً عن ترخيص 127 مركبة إسعاف.

• تغطية 42 فعالية ومناسبة رئيسة بإجمالي 5000 ساعة.

• 205.2 آلاف بلاغ تلقتها «إسعاف دبي» لحالات راوحت بين البسيطة والحرجة.

العنصر النسائي

أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عوض صغير الكتبي، أن المؤسسة حرصت على تقدير العنصر النسائي ودوره، حيث حرصت على بذل الجهود لتمكينه دعماً لاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، باعتبار النساء عنصراً فاعلاً في مسيرة التنمية في الدولة، مشيراً إلى أن العنصر النسائي في المؤسسة يشغل 21% من إجمالي الموظفين.