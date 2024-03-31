500 متطوع يشاركون في تجهيز وتوزيع وجبات «إفطار الصائم» بالفجيرة

أفادت جمعية الفجيرة الخيرية بأن 500 متطوع يشاركون في تجهيز وتوزيع وجبات «إفطار صائم» يومياً عبر 35 موقعاً في الإمارة خلال شهر رمضان، تشمل 19 خيمة «إفطار صائم» في مناطق الفجيرة ودبا الفجيرة، إضافة إلى 10 مساجد وستة مجالس، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، مشيرة إلى أن مشاركة المتطوعين لها دور كبير في نجاح واستمرار الحملة.

وذكرت الجمعية أن المتطوعين يسهمون في توزيع وجبات كسر الصيام عند عدد من الإشارات الضوئية وفي مداخل إمارة الفجيرة، إضافة إلى مناطق أخرى لتوزيع الوجبات، بهدف توفير إفطار للأفراد الذين يحتاجون إلى كسر صيامهم أثناء تنقلهم. وقال المدير العام للجمعية، يوسف المرشودي، إن تزايد أعداد المتطوعين، أثّر بشكل إيجابي في تحقيق أهداف الحملات الخيرية، لافتاً إلى أن التطوع في شهر رمضان المبارك، يجسّد القيم الإنسانية السامية وروح العطاء التي تسود المجتمع الإماراتي.

وأضاف المرشودي أن الجمعية، وللعام الرابع على التوالي، توفر خدمة الخريطة التفاعلية لمشروع إفطار الصائم بهدف التيسير على المتبرعين والصائمين أيضاً، حيث يمكن للمتبرعين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، اختيار موقع التبرع وعدد المستفيدين باستخدام الهاتف المحمول عبر الخريطة المتوافرة على الموقع الإلكتروني للجمعية، فيما توفر للصائمين معرفة مواقع تقديم الوجبات الإفطار. وأوضح أن الخريطة تغطي جميع مناطق إمارة الفجيرة، حيث يمكن لمن يرغب في المساهمة اختيار موقع الإفطار وعدد المستفيدين، وسيتم تسجيل موقع الإفطار باسم الجهة أو الفرد المتبرع.